50 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو

تحويل CVE إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 cve
0.45 eur

Esc1.000 CVE = €0.009028 EUR

Mid-market exchange rate at 18:02
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CVE إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7831.5021.660.94620.846
1 GBP1.16811.277107.1821.7541.9381.10524.344
1 USD0.9150.783183.9431.3741.5180.86519.066
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / اليورو
1 CVE٠٫٠٠٩٠٣ EUR
5 CVE٠٫٠٤٥١٤ EUR
10 CVE٠٫٠٩٠٢٨ EUR
20 CVE٠٫١٨٠٥٥ EUR
50 CVE٠٫٤٥١٣٩ EUR
100 CVE٠٫٩٠٢٧٧ EUR
250 CVE٢٫٢٥٦٩٣ EUR
500 CVE٤٫٥١٣٨٥ EUR
1000 CVE٩٫٠٢٧٧٠ EUR
2000 CVE١٨٫٠٥٥٤٠ EUR
5000 CVE٤٥٫١٣٨٥٠ EUR
10000 CVE٩٠٫٢٧٧٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / اسكودو الرأس الأخضر
1 EUR١١٠٫٧٧٠٠٠ CVE
5 EUR٥٥٣٫٨٥٠٠٠ CVE
10 EUR١٬١٠٧٫٧٠٠٠٠ CVE
20 EUR٢٬٢١٥٫٤٠٠٠٠ CVE
50 EUR٥٬٥٣٨٫٥٠٠٠٠ CVE
100 EUR١١٬٠٧٧٫٠٠٠٠٠ CVE
250 EUR٢٧٬٦٩٢٫٥٠٠٠٠ CVE
500 EUR٥٥٬٣٨٥٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 EUR١١٠٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 EUR٢٢١٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 EUR٥٥٣٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 EUR١٬١٠٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ CVE