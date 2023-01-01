bin Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile NZD → CVE çevirin

1000 nzd
62823.80 cve

1.00000 NZD = 62.82380 CVE

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → CVE çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 CVE
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → CHF

NZD → JPY

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plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cape Verde Escudosu
1 NZD62.82380 CVE
5 NZD314.11900 CVE
10 NZD628.23800 CVE
20 NZD1256.47600 CVE
50 NZD3141.19000 CVE
100 NZD6282.38000 CVE
250 NZD15705.95000 CVE
500 NZD31411.90000 CVE
1000 NZD62823.80000 CVE
2000 NZD125647.60000 CVE
5000 NZD314119.00000 CVE
10000 NZD628238.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni Zelanda Doları
1 CVE0.01592 NZD
5 CVE0.07959 NZD
10 CVE0.15918 NZD
20 CVE0.31835 NZD
50 CVE0.79588 NZD
100 CVE1.59175 NZD
250 CVE3.97938 NZD
500 CVE7.95875 NZD
1000 CVE15.91750 NZD
2000 CVE31.83500 NZD
5000 CVE79.58750 NZD
10000 CVE159.17500 NZD