bin Yeni İsrail şekelinden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile ILS → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cape Verde Escudosu
|1 ILS
|27.48870 CVE
|5 ILS
|137.44350 CVE
|10 ILS
|274.88700 CVE
|20 ILS
|549.77400 CVE
|50 ILS
|1374.43500 CVE
|100 ILS
|2748.87000 CVE
|250 ILS
|6872.17500 CVE
|500 ILS
|13744.35000 CVE
|1000 ILS
|27488.70000 CVE
|2000 ILS
|54977.40000 CVE
|5000 ILS
|137443.50000 CVE
|10000 ILS
|274887.00000 CVE