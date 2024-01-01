20 Singapur dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SGD → CVE çevirin

20 sgd
1.530,62 cve

1,000S$ SGD = 76,53Esc CVE

18:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek76,575576,5755
Düşük75,463475,4634
Ortalama75,812475,8852
Değişim0.89%0.12%
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1 SGD → CVE istatistikleri

SGD → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 76,5755, en düşük 75,4634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 75,8124 oldu. SGD → CVE kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

SGD → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 76,5755, en düşük 75,4634 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 75,8852 oldu. SGD → CVE kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5350,78183,7887,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6750,85291,4297,8234,902
1 AUD0,65210.555,10,59710,50954,5924,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cape Verde Escudosu
1 SGD76,53110 CVE
5 SGD382,65550 CVE
10 SGD765,31100 CVE
20 SGD1.530,62200 CVE
50 SGD3.826,55500 CVE
100 SGD7.653,11000 CVE
250 SGD19.132,77500 CVE
500 SGD38.265,55000 CVE
1000 SGD76.531,10000 CVE
2000 SGD153.062,20000 CVE
5000 SGD382.655,50000 CVE
10000 SGD765.311,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Singapur Doları
1 CVE0,01307 SGD
5 CVE0,06533 SGD
10 CVE0,13067 SGD
20 CVE0,26133 SGD
50 CVE0,65333 SGD
100 CVE1,30666 SGD
250 CVE3,26665 SGD
500 CVE6,53330 SGD
1000 CVE13,06660 SGD
2000 CVE26,13320 SGD
5000 CVE65,33300 SGD
10000 CVE130,66600 SGD