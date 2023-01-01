10 bin Malezya ringitinden Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile MYR → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malezya ringitinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Malezya Ringiti / Cape Verde Escudosu
|1 MYR
|22.30980 CVE
|5 MYR
|111.54900 CVE
|10 MYR
|223.09800 CVE
|20 MYR
|446.19600 CVE
|50 MYR
|1115.49000 CVE
|100 MYR
|2230.98000 CVE
|250 MYR
|5577.45000 CVE
|500 MYR
|11154.90000 CVE
|1000 MYR
|22309.80000 CVE
|2000 MYR
|44619.60000 CVE
|5000 MYR
|111549.00000 CVE
|10000 MYR
|223098.00000 CVE