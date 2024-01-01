Rus rublesinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → AUD çevirin

1.000 rub
16,60 aud

1.00000 RUB = 0.01660 AUD

19:02 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10.92871.347957.19360.794061.53411.3460583.009
1 EUR1.076811.451477.746070.8550351.651911.4494389.3841
1 CAD0.7418670.68895515.33670.5890871.13810.9985961.5817
1 CNY0.1390120.1290980.18738210.1103840.2132580.18711811.5393

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Avustralya Doları
1 RUB0.01660 AUD
5 RUB0.08298 AUD
10 RUB0.16596 AUD
20 RUB0.33192 AUD
50 RUB0.82981 AUD
100 RUB1.65962 AUD
250 RUB4.14905 AUD
500 RUB8.29810 AUD
1000 RUB16.59620 AUD
2000 RUB33.19240 AUD
5000 RUB82.98100 AUD
10000 RUB165.96200 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Rus Rublesi
1 AUD60.25470 RUB
5 AUD301.27350 RUB
10 AUD602.54700 RUB
20 AUD1205.09400 RUB
50 AUD3012.73500 RUB
100 AUD6025.47000 RUB
250 AUD15063.67500 RUB
500 AUD30127.35000 RUB
1000 AUD60254.70000 RUB
2000 AUD120509.40000 RUB
5000 AUD301273.50000 RUB
10000 AUD602547.00000 RUB