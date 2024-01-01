20 Rus rublesinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → AUD çevirin

20 rub
0,36 aud

1,000руб RUB = 0,01797A$ AUD

02:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01800,0180
Düşük0,01670,0163
Ortalama0,01710,0169
Değişim6.76%8.67%
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1 RUB → AUD istatistikleri

RUB → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0180, en düşük 0,0167 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0171 oldu. RUB → AUD kurundaki değişiklik 6.76 değerindeydi.

RUB → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0180, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0169 oldu. RUB → AUD kurundaki değişiklik 8.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2410,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8120,8481,6591,44390,33
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,352
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Avustralya Doları
1 RUB0,01797 AUD
5 RUB0,08986 AUD
10 RUB0,17973 AUD
20 RUB0,35945 AUD
50 RUB0,89863 AUD
100 RUB1,79726 AUD
250 RUB4,49315 AUD
500 RUB8,98630 AUD
1000 RUB17,97260 AUD
2000 RUB35,94520 AUD
5000 RUB89,86300 AUD
10000 RUB179,72600 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Rus Rublesi
1 AUD55,64030 RUB
5 AUD278,20150 RUB
10 AUD556,40300 RUB
20 AUD1.112,80600 RUB
50 AUD2.782,01500 RUB
100 AUD5.564,03000 RUB
250 AUD13.910,07500 RUB
500 AUD27.820,15000 RUB
1000 AUD55.640,30000 RUB
2000 AUD111.280,60000 RUB
5000 AUD278.201,50000 RUB
10000 AUD556.403,00000 RUB