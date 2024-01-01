Rus rublesinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RUB → CNY çevirin

1.000 rub
77,82 cny

1.00000 RUB = 0.07782 CNY

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0768589.37971.451321.651740.9472818.3582
1 GBP1.1696211.25955104.5441.697561.931971.1079621.4729
1 USD0.928650.793934183.00111.347751.533860.8796517.0481
1 INR0.01118820.009565350.01204810.01623770.018480.01059810.205396

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Çin Yuanı RMB
1 RUB0.07782 CNY
5 RUB0.38911 CNY
10 RUB0.77822 CNY
20 RUB1.55644 CNY
50 RUB3.89111 CNY
100 RUB7.78222 CNY
250 RUB19.45555 CNY
500 RUB38.91110 CNY
1000 RUB77.82220 CNY
2000 RUB155.64440 CNY
5000 RUB389.11100 CNY
10000 RUB778.22200 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Rus Rublesi
1 CNY12.84980 RUB
5 CNY64.24900 RUB
10 CNY128.49800 RUB
20 CNY256.99600 RUB
50 CNY642.49000 RUB
100 CNY1284.98000 RUB
250 CNY3212.45000 RUB
500 CNY6424.90000 RUB
1000 CNY12849.80000 RUB
2000 CNY25699.60000 RUB
5000 CNY64249.00000 RUB
10000 CNY128498.00000 RUB