Российские рубли в китайские юани

Сконвертируйте RUB в CNY по реальному обменному курсу

1000 rub
76.79 cny

1.00000 RUB = 0.07679 CNY

Среднерыночный курс в 5:32 UTC
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График изменения обменного курса RUB к CNY

1 мин. назад 1 RUB → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0747589.11291.45721.67720.9584518.5266
1GBP1.1621211.24885103.5481.693251.948891.1138321.5278
1USD0.930450.800737182.9151.355851.560550.891817.2381
1INR0.01122170.009657320.012060510.01635230.01882110.01075560.207901

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Китайский юань RMB
1 RUB0.07679 CNY
5 RUB0.38397 CNY
10 RUB0.76794 CNY
20 RUB1.53587 CNY
50 RUB3.83968 CNY
100 RUB7.67935 CNY
250 RUB19.19837 CNY
500 RUB38.39675 CNY
1000 RUB76.79350 CNY
2000 RUB153.58700 CNY
5000 RUB383.96750 CNY
10000 RUB767.93500 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Российский рубль
1 CNY13.02190 RUB
5 CNY65.10950 RUB
10 CNY130.21900 RUB
20 CNY260.43800 RUB
50 CNY651.09500 RUB
100 CNY1302.19000 RUB
250 CNY3255.47500 RUB
500 CNY6510.95000 RUB
1000 CNY13021.90000 RUB
2000 CNY26043.80000 RUB
5000 CNY65109.50000 RUB
10000 CNY130219.00000 RUB