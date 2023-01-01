Российские рубли в евро

Сконвертируйте RUB в EUR по реальному обменному курсу

1 000 rub
9,81 eur

1.00000 RUB = 0.00981 EUR

Среднерыночный курс в 5:32 UTC
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График изменения обменного курса RUB к EUR

1 мин. назад 1 RUB → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0747589.11291.45721.67720.9584518.5266
1GBP1.1621211.24885103.5481.693251.948891.1138321.5278
1USD0.930450.800737182.9151.355851.560550.891817.2381
1INR0.01122170.009657320.012060510.01635230.01882110.01075560.207901

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Евро
1 RUB0.00981 EUR
5 RUB0.04906 EUR
10 RUB0.09813 EUR
20 RUB0.19625 EUR
50 RUB0.49063 EUR
100 RUB0.98125 EUR
250 RUB2.45313 EUR
500 RUB4.90627 EUR
1000 RUB9.81253 EUR
2000 RUB19.62506 EUR
5000 RUB49.06265 EUR
10000 RUB98.12530 EUR
Обменные курсы Евро / Российский рубль
1 EUR101.91000 RUB
5 EUR509.55000 RUB
10 EUR1019.10000 RUB
20 EUR2038.20000 RUB
50 EUR5095.50000 RUB
100 EUR10191.00000 RUB
250 EUR25477.50000 RUB
500 EUR50955.00000 RUB
1000 EUR101910.00000 RUB
2000 EUR203820.00000 RUB
5000 EUR509550.00000 RUB
10000 EUR1019100.00000 RUB