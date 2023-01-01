Российские рубли в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте RUB в GBP по реальному обменному курсу

1000 rub
8.44 gbp

1.00000 RUB = 0.00844 GBP

Среднерыночный курс в 5:33 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RUB к GBP

1 мин. назад 1 RUB → 0 GBP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.0746589.11541.457171.676780.9583518.523
1GBP1.1621811.24895103.5691.693511.948741.1137821.5273
1USD0.930550.800673182.9251.355951.560310.891817.2363
1INR0.01122140.009655380.012059110.01635150.01881590.01075430.207854

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for российский рубль

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Российский рубль / Британский фунт стерлингов
1 RUB0.00844 GBP
5 RUB0.04222 GBP
10 RUB0.08444 GBP
20 RUB0.16888 GBP
50 RUB0.42221 GBP
100 RUB0.84441 GBP
250 RUB2.11103 GBP
500 RUB4.22206 GBP
1000 RUB8.44413 GBP
2000 RUB16.88826 GBP
5000 RUB42.22065 GBP
10000 RUB84.44130 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Российский рубль
1 GBP118.42500 RUB
5 GBP592.12500 RUB
10 GBP1184.25000 RUB
20 GBP2368.50000 RUB
50 GBP5921.25000 RUB
100 GBP11842.50000 RUB
250 GBP29606.25000 RUB
500 GBP59212.50000 RUB
1000 GBP118425.00000 RUB
2000 GBP236850.00000 RUB
5000 GBP592125.00000 RUB
10000 GBP1184250.00000 RUB