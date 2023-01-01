1 тысяча российских рублей в китайские юани

Сконвертируйте RUB в CNY по реальному обменному курсу

1 000 rub
75,15 cny

1.00000 RUB = 0.07515 CNY

Среднерыночный курс в 20:30 UTC
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График изменения обменного курса RUB к CNY

1 мин. назад 1 RUB → 0 CNY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Российский рубль / Китайский юань RMB
1 RUB0.07515 CNY
5 RUB0.37577 CNY
10 RUB0.75154 CNY
20 RUB1.50308 CNY
50 RUB3.75770 CNY
100 RUB7.51539 CNY
250 RUB18.78847 CNY
500 RUB37.57695 CNY
1000 RUB75.15390 CNY
2000 RUB150.30780 CNY
5000 RUB375.76950 CNY
10000 RUB751.53900 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Российский рубль
1 CNY13.30600 RUB
5 CNY66.53000 RUB
10 CNY133.06000 RUB
20 CNY266.12000 RUB
50 CNY665.30000 RUB
100 CNY1330.60000 RUB
250 CNY3326.50000 RUB
500 CNY6653.00000 RUB
1000 CNY13306.00000 RUB
2000 CNY26612.00000 RUB
5000 CNY66530.00000 RUB
10000 CNY133060.00000 RUB