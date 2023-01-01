10 российских рублей в китайские юани
Сконвертируйте RUB в CNY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса RUB к CNY
1 RUB = 0,07515 CNY
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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Российский рубль
|1 CNY
|13.30600 RUB
|5 CNY
|66.53000 RUB
|10 CNY
|133.06000 RUB
|20 CNY
|266.12000 RUB
|50 CNY
|665.30000 RUB
|100 CNY
|1330.60000 RUB
|250 CNY
|3326.50000 RUB
|500 CNY
|6653.00000 RUB
|1000 CNY
|13306.00000 RUB
|2000 CNY
|26612.00000 RUB
|5000 CNY
|66530.00000 RUB
|10000 CNY
|133060.00000 RUB