Чешские кроны в китайские юани

Сконвертируйте CZK в CNY по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ¥0,3047 CNY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к CNY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 CZK в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30720,3183
Низкий0,30390,3036
В среднем0,30520,3100
Изменение-0.19%-1.66%
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Соотношение 1 CZK к CNY

За последние 30 дней максимальный курс CZK к CNY составил 0,3072, а минимальный — 0,3039. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3052. Изменение курса CZK к CNY в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к CNY составил 0,3183, а минимальный — 0,3036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3100. Изменение курса CZK к CNY в процентном соотношении составило -1.66.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Китайский юань RMB
1 CZK0,30472 CNY
5 CZK1,52361 CNY
10 CZK3,04721 CNY
20 CZK6,09442 CNY
50 CZK15,23605 CNY
100 CZK30,47210 CNY
250 CZK76,18025 CNY
500 CZK152,36050 CNY
1000 CZK304,72100 CNY
2000 CZK609,44200 CNY
5000 CZK1 523,60500 CNY
10000 CZK3 047,21000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Чешская крона
1 CNY3,28169 CZK
5 CNY16,40845 CZK
10 CNY32,81690 CZK
20 CNY65,63380 CZK
50 CNY164,08450 CZK
100 CNY328,16900 CZK
250 CNY820,42250 CZK
500 CNY1 640,84500 CZK
1000 CNY3 281,69000 CZK
2000 CNY6 563,38000 CZK
5000 CNY16 408,45000 CZK
10000 CNY32 816,90000 CZK