История обменного курса чешская крона–китайские юани

Обменный курс чешские кроны/китайские юани сейчас составляет 0,305, отражая изменение в размере -0.393% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/китайские юани колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,307, и минимумом, равным 0,302, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.913%.