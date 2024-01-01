10 Rus rublesinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RUB → CNY çevirin

10 rub
0,84 cny

1,000руб RUB = 0,08450¥ CNY

02:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08520,0869
Düşük0,08170,0780
Ortalama0,08300,0817
Değişim2.83%6.72%
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1 RUB → CNY istatistikleri

RUB → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0852, en düşük 0,0817 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0830 oldu. RUB → CNY kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

RUB → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0869, en düşük 0,0780 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0817 oldu. RUB → CNY kurundaki değişiklik 6.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2320,7861,5391,33783,742
1 EUR1,07911,4977,8020,8481,661,44290,341
1 CAD0,7210,66815,2120,5671,1090,96360,348
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Çin Yuanı RMB
1 RUB0,08450 CNY
5 RUB0,42248 CNY
10 RUB0,84497 CNY
20 RUB1,68994 CNY
50 RUB4,22484 CNY
100 RUB8,44968 CNY
250 RUB21,12420 CNY
500 RUB42,24840 CNY
1000 RUB84,49680 CNY
2000 RUB168,99360 CNY
5000 RUB422,48400 CNY
10000 RUB844,96800 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Rus Rublesi
1 CNY11,83480 RUB
5 CNY59,17400 RUB
10 CNY118,34800 RUB
20 CNY236,69600 RUB
50 CNY591,74000 RUB
100 CNY1.183,48000 RUB
250 CNY2.958,70000 RUB
500 CNY5.917,40000 RUB
1000 CNY11.834,80000 RUB
2000 CNY23.669,60000 RUB
5000 CNY59.174,00000 RUB
10000 CNY118.348,00000 RUB