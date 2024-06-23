تحويل USD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

1 usd
103.42 cve

$1.000 USD = Esc103.4 CVE

Mid-market exchange rate at 00:45
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6950.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4760.99116.67210.6830.5775.313.223

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 USD١٠٣٫٤٢١٠٠ CVE
5 USD٥١٧٫١٠٥٠٠ CVE
10 USD١٬٠٣٤٫٢١٠٠٠ CVE
20 USD٢٬٠٦٨٫٤٢٠٠٠ CVE
50 USD٥٬١٧١٫٠٥٠٠٠ CVE
100 USD١٠٬٣٤٢٫١٠٠٠٠ CVE
250 USD٢٥٬٨٥٥٫٢٥٠٠٠ CVE
500 USD٥١٬٧١٠٫٥٠٠٠٠ CVE
1000 USD١٠٣٬٤٢١٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 USD٢٠٦٬٨٤٢٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 USD٥١٧٬١٠٥٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 USD١٬٠٣٤٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أمريكي
1 CVE٠٫٠٠٩٦٧ USD
5 CVE٠٫٠٤٨٣٥ USD
10 CVE٠٫٠٩٦٦٩ USD
20 CVE٠٫١٩٣٣٩ USD
50 CVE٠٫٤٨٣٤٦ USD
100 CVE٠٫٩٦٦٩٣ USD
250 CVE٢٫٤١٧٣٢ USD
500 CVE٤٫٨٣٤٦٣ USD
1000 CVE٩٫٦٦٩٢٦ USD
2000 CVE١٩٫٣٣٨٥٢ USD
5000 CVE٤٨٫٣٤٦٣٠ USD
10000 CVE٩٦٫٦٩٢٦٠ USD