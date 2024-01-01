5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

تحويل CVE إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
0.27 brl

Esc1.000 CVE = R$0.05435 BRL

Mid-market exchange rate at 18:19
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CVE إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7521.5021.660.94620.863
1 GBP1.16811.276107.1381.7541.9381.10524.362
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.087
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال البرازيلي
1 CVE٠٫٠٥٤٣٥ BRL
5 CVE٠٫٢٧١٧٦ BRL
10 CVE٠٫٥٤٣٥٢ BRL
20 CVE١٫٠٨٧٠٤ BRL
50 CVE٢٫٧١٧٦٠ BRL
100 CVE٥٫٤٣٥١٩ BRL
250 CVE١٣٫٥٨٧٩٨ BRL
500 CVE٢٧٫١٧٥٩٥ BRL
1000 CVE٥٤٫٣٥١٩٠ BRL
2000 CVE١٠٨٫٧٠٣٨٠ BRL
5000 CVE٢٧١٫٧٥٩٥٠ BRL
10000 CVE٥٤٣٫٥١٩٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
1 BRL١٨٫٣٩٨٦٠ CVE
5 BRL٩١٫٩٩٣٠٠ CVE
10 BRL١٨٣٫٩٨٦٠٠ CVE
20 BRL٣٦٧٫٩٧٢٠٠ CVE
50 BRL٩١٩٫٩٣٠٠٠ CVE
100 BRL١٬٨٣٩٫٨٦٠٠٠ CVE
250 BRL٤٬٥٩٩٫٦٥٠٠٠ CVE
500 BRL٩٬١٩٩٫٣٠٠٠٠ CVE
1000 BRL١٨٬٣٩٨٫٦٠٠٠٠ CVE
2000 BRL٣٦٬٧٩٧٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 BRL٩١٬٩٩٣٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 BRL١٨٣٬٩٨٦٫٠٠٠٠٠ CVE