ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية

تحويل CVE إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
157,492 idr

Esc1.000 CVE = Rp157.5 IDR

Mid-market exchange rate at 18:34
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى IDR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7541.5021.6590.94620.844
1 GBP1.16811.277107.1671.7541.9381.10524.345
1 USD0.9150.783183.9471.3741.5180.86619.07
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الإندونيسية
1 CVE١٥٧٫٤٩٢٠٠ IDR
5 CVE٧٨٧٫٤٦٠٠٠ IDR
10 CVE١٬٥٧٤٫٩٢٠٠٠ IDR
20 CVE٣٬١٤٩٫٨٤٠٠٠ IDR
50 CVE٧٬٨٧٤٫٦٠٠٠٠ IDR
100 CVE١٥٬٧٤٩٫٢٠٠٠٠ IDR
250 CVE٣٩٬٣٧٣٫٠٠٠٠٠ IDR
500 CVE٧٨٬٧٤٦٫٠٠٠٠٠ IDR
1000 CVE١٥٧٬٤٩٢٫٠٠٠٠٠ IDR
2000 CVE٣١٤٬٩٨٤٫٠٠٠٠٠ IDR
5000 CVE٧٨٧٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ IDR
10000 CVE١٬٥٧٤٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / اسكودو الرأس الأخضر
1 IDR٠٫٠٠٦٣٥ CVE
5 IDR٠٫٠٣١٧٥ CVE
10 IDR٠٫٠٦٣٥٠ CVE
20 IDR٠٫١٢٦٩٩ CVE
50 IDR٠٫٣١٧٤٨ CVE
100 IDR٠٫٦٣٤٩٥ CVE
250 IDR١٫٥٨٧٣٩ CVE
500 IDR٣٫١٧٤٧٨ CVE
1000 IDR٦٫٣٤٩٥٥ CVE
2000 IDR١٢٫٦٩٩١٠ CVE
5000 IDR٣١٫٧٤٧٧٥ CVE
10000 IDR٦٣٫٤٩٥٥٠ CVE