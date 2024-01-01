5,000 يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CNY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
70,542 cve

¥1.000 CNY = Esc14.11 CVE

Mid-market exchange rate at 08:27
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CNY إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.770.17
1 CAD0.7295.68210.6680.5711.10561.1890.966
1 EUR1.0928.5111.49810.8551.65591.6641.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
1 CNY١٤٫١٠٨٤٠ CVE
5 CNY٧٠٫٥٤٢٠٠ CVE
10 CNY١٤١٫٠٨٤٠٠ CVE
20 CNY٢٨٢٫١٦٨٠٠ CVE
50 CNY٧٠٥٫٤٢٠٠٠ CVE
100 CNY١٬٤١٠٫٨٤٠٠٠ CVE
250 CNY٣٬٥٢٧٫١٠٠٠٠ CVE
500 CNY٧٬٠٥٤٫٢٠٠٠٠ CVE
1000 CNY١٤٬١٠٨٫٤٠٠٠٠ CVE
2000 CNY٢٨٬٢١٦٫٨٠٠٠٠ CVE
5000 CNY٧٠٬٥٤٢٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 CNY١٤١٬٠٨٤٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chinese Yuan RMB
1 CVE٠٫٠٧٠٨٨ CNY
5 CVE٠٫٣٥٤٤٠ CNY
10 CVE٠٫٧٠٨٨٠ CNY
20 CVE١٫٤١٧٥٩ CNY
50 CVE٣٫٥٤٣٩٨ CNY
100 CVE٧٫٠٨٧٩٦ CNY
250 CVE١٧٫٧١٩٩٠ CNY
500 CVE٣٥٫٤٣٩٨٠ CNY
1000 CVE٧٠٫٨٧٩٦٠ CNY
2000 CVE١٤١٫٧٥٩٢٠ CNY
5000 CVE٣٥٤٫٣٩٨٠٠ CNY
10000 CVE٧٠٨٫٧٩٦٠٠ CNY