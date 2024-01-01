500 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني

تحويل CVE إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

500 cve
35.41 cny

Esc1.000 CVE = ¥0.07083 CNY

Mid-market exchange rate at 18:24
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CVE إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7561.5021.660.94620.857
1 GBP1.16811.276107.1471.7531.9381.10524.355
1 USD0.9150.783183.9411.3741.5180.86619.08
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chinese Yuan RMB
1 CVE٠٫٠٧٠٨٣ CNY
5 CVE٠٫٣٥٤١٤ CNY
10 CVE٠٫٧٠٨٢٨ CNY
20 CVE١٫٤١٦٥٦ CNY
50 CVE٣٫٥٤١٣٩ CNY
100 CVE٧٫٠٨٢٧٨ CNY
250 CVE١٧٫٧٠٦٩٥ CNY
500 CVE٣٥٫٤١٣٩٠ CNY
1000 CVE٧٠٫٨٢٧٨٠ CNY
2000 CVE١٤١٫٦٥٥٦٠ CNY
5000 CVE٣٥٤٫١٣٩٠٠ CNY
10000 CVE٧٠٨٫٢٧٨٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
1 CNY١٤٫١١٨٧٠ CVE
5 CNY٧٠٫٥٩٣٥٠ CVE
10 CNY١٤١٫١٨٧٠٠ CVE
20 CNY٢٨٢٫٣٧٤٠٠ CVE
50 CNY٧٠٥٫٩٣٥٠٠ CVE
100 CNY١٬٤١١٫٨٧٠٠٠ CVE
250 CNY٣٬٥٢٩٫٦٧٥٠٠ CVE
500 CNY٧٬٠٥٩٫٣٥٠٠٠ CVE
1000 CNY١٤٬١١٨٫٧٠٠٠٠ CVE
2000 CNY٢٨٬٢٣٧٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 CNY٧٠٬٥٩٣٫٥٠٠٠٠ CVE
10000 CNY١٤١٬١٨٧٫٠٠٠٠٠ CVE