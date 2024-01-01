ألف إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة تركية

تحويل CVE إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cve
331.21 try

Esc1.000 CVE = TL0.3312 TRY

Mid-market exchange rate at 19:31
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CVE إلى TRY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7721.5021.6590.94620.848
1 GBP1.16811.277107.1831.7541.9381.10424.349
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86519.069
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ليرة تركية
1 CVE٠٫٣٣١٢١ TRY
5 CVE١٫٦٥٦٠٤ TRY
10 CVE٣٫٣١٢٠٨ TRY
20 CVE٦٫٦٢٤١٦ TRY
50 CVE١٦٫٥٦٠٤٠ TRY
100 CVE٣٣٫١٢٠٨٠ TRY
250 CVE٨٢٫٨٠٢٠٠ TRY
500 CVE١٦٥٫٦٠٤٠٠ TRY
1000 CVE٣٣١٫٢٠٨٠٠ TRY
2000 CVE٦٦٢٫٤١٦٠٠ TRY
5000 CVE١٬٦٥٦٫٠٤٠٠٠ TRY
10000 CVE٣٬٣١٢٫٠٨٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 TRY٣٫٠١٩٢٥ CVE
5 TRY١٥٫٠٩٦٢٥ CVE
10 TRY٣٠٫١٩٢٥٠ CVE
20 TRY٦٠٫٣٨٥٠٠ CVE
50 TRY١٥٠٫٩٦٢٥٠ CVE
100 TRY٣٠١٫٩٢٥٠٠ CVE
250 TRY٧٥٤٫٨١٢٥٠ CVE
500 TRY١٬٥٠٩٫٦٢٥٠٠ CVE
1000 TRY٣٬٠١٩٫٢٥٠٠٠ CVE
2000 TRY٦٬٠٣٨٫٥٠٠٠٠ CVE
5000 TRY١٥٬٠٩٦٫٢٥٠٠٠ CVE
10000 TRY٣٠٬١٩٢٫٥٠٠٠٠ CVE