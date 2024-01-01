10 ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TRY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

10 try
31.58 cve

1.000 TRY = 3.158 CVE

Mid-market exchange rate at 13:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٣٨٤١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧١٧١٫٧٢٤١٫٩٣٢١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٦٦١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨١٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 TRY٣٫١٥٧٧٣ CVE
5 TRY١٥٫٧٨٨٦٥ CVE
10 TRY٣١٫٥٧٧٣٠ CVE
20 TRY٦٣٫١٥٤٦٠ CVE
50 TRY١٥٧٫٨٨٦٥٠ CVE
100 TRY٣١٥٫٧٧٣٠٠ CVE
250 TRY٧٨٩٫٤٣٢٥٠ CVE
500 TRY١٬٥٧٨٫٨٦٥٠٠ CVE
1000 TRY٣٬١٥٧٫٧٣٠٠٠ CVE
2000 TRY٦٬٣١٥٫٤٦٠٠٠ CVE
5000 TRY١٥٬٧٨٨٫٦٥٠٠٠ CVE
10000 TRY٣١٬٥٧٧٫٣٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ليرة تركية
1 CVE٠٫٣١٦٦٨ TRY
5 CVE١٫٥٨٣٤٢ TRY
10 CVE٣٫١٦٦٨٣ TRY
20 CVE٦٫٣٣٣٦٦ TRY
50 CVE١٥٫٨٣٤١٥ TRY
100 CVE٣١٫٦٦٨٣٠ TRY
250 CVE٧٩٫١٧٠٧٥ TRY
500 CVE١٥٨٫٣٤١٥٠ TRY
1000 CVE٣١٦٫٦٨٣٠٠ TRY
2000 CVE٦٣٣٫٣٦٦٠٠ TRY
5000 CVE١٬٥٨٣٫٤١٥٠٠ TRY
10000 CVE٣٬١٦٦٫٨٣٠٠٠ TRY