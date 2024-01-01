500 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

تحويل CVE إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

500 cve
4.27 chf

Esc1.000 CVE = SFr.0.008542 CHF

Mid-market exchange rate at 18:01
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CVE إلى CHF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7741.5021.660.94620.844
1 GBP1.16811.277107.1731.7541.9381.10524.342
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.065
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الفرنك السويسري
1 CVE٠٫٠٠٨٥٤ CHF
5 CVE٠٫٠٤٢٧١ CHF
10 CVE٠٫٠٨٥٤٢ CHF
20 CVE٠٫١٧٠٨٤ CHF
50 CVE٠٫٤٢٧٠٩ CHF
100 CVE٠٫٨٥٤١٨ CHF
250 CVE٢٫١٣٥٤٤ CHF
500 CVE٤٫٢٧٠٨٩ CHF
1000 CVE٨٫٥٤١٧٧ CHF
2000 CVE١٧٫٠٨٣٥٤ CHF
5000 CVE٤٢٫٧٠٨٨٥ CHF
10000 CVE٨٥٫٤١٧٧٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / اسكودو الرأس الأخضر
1 CHF١١٧٫٠٧٢٠٠ CVE
5 CHF٥٨٥٫٣٦٠٠٠ CVE
10 CHF١٬١٧٠٫٧٢٠٠٠ CVE
20 CHF٢٬٣٤١٫٤٤٠٠٠ CVE
50 CHF٥٬٨٥٣٫٦٠٠٠٠ CVE
100 CHF١١٬٧٠٧٫٢٠٠٠٠ CVE
250 CHF٢٩٬٢٦٨٫٠٠٠٠٠ CVE
500 CHF٥٨٬٥٣٦٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 CHF١١٧٬٠٧٢٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 CHF٢٣٤٬١٤٤٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 CHF٥٨٥٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 CHF١٬١٧٠٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ CVE