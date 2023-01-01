5 فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CHF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٥٨٧٫٢٩ cve

1.00000 CHF = 117.45800 CVE

Mid-market exchange rate at 09:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85761.077589.83811.463191.631090.9432518.7948
1 GBP1.1660411.2564104.7541.706131.901911.0998721.9154
1 USD0.928050.795925183.37641.357951.513780.8752517.443
1 INR0.01113110.009546160.011993810.0162870.01815590.01049760.209208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / اسكودو الرأس الأخضر
1 CHF117.45800 CVE
5 CHF587.29000 CVE
10 CHF1174.58000 CVE
20 CHF2349.16000 CVE
50 CHF5872.90000 CVE
100 CHF11745.80000 CVE
250 CHF29364.50000 CVE
500 CHF58729.00000 CVE
1000 CHF117458.00000 CVE
2000 CHF234916.00000 CVE
5000 CHF587290.00000 CVE
10000 CHF1174580.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الفرنك السويسري
1 CVE0.00851 CHF
5 CVE0.04257 CHF
10 CVE0.08514 CHF
20 CVE0.17027 CHF
50 CVE0.42568 CHF
100 CVE0.85137 CHF
250 CVE2.12842 CHF
500 CVE4.25685 CHF
1000 CVE8.51369 CHF
2000 CVE17.02738 CHF
5000 CVE42.56845 CHF
10000 CVE85.13690 CHF