1 دولار نيوزيلندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل NZD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1 nzd
61.20 cve

$1.000 NZD = Esc61.20 CVE

Mid-market exchange rate at 08:25
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NZD إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9211.3590.851145.91
1 AUD0.67210.5120.60556.4240.9140.57298.103
1 GBP1.3121.95211.18110.1261.7831.117191.47
1 EUR1.1121.6540.847193.3291.5110.947162.265

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NZD٦١٫١٩٨٠٠ CVE
5 NZD٣٠٥٫٩٩٠٠٠ CVE
10 NZD٦١١٫٩٨٠٠٠ CVE
20 NZD١٬٢٢٣٫٩٦٠٠٠ CVE
50 NZD٣٬٠٥٩٫٩٠٠٠٠ CVE
100 NZD٦٬١١٩٫٨٠٠٠٠ CVE
250 NZD١٥٬٢٩٩٫٥٠٠٠٠ CVE
500 NZD٣٠٬٥٩٩٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 NZD٦١٬١٩٨٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 NZD١٢٢٬٣٩٦٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 NZD٣٠٥٬٩٩٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 NZD٦١١٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار نيوزيلندي
1 CVE٠٫٠١٦٣٤ NZD
5 CVE٠٫٠٨١٧٠ NZD
10 CVE٠٫١٦٣٤٠ NZD
20 CVE٠٫٣٢٦٨١ NZD
50 CVE٠٫٨١٧٠٢ NZD
100 CVE١٫٦٣٤٠٤ NZD
250 CVE٤٫٠٨٥١٠ NZD
500 CVE٨٫١٧٠٢٠ NZD
1000 CVE١٦٫٣٤٠٤٠ NZD
2000 CVE٣٢٫٦٨٠٨٠ NZD
5000 CVE٨١٫٧٠٢٠٠ NZD
10000 CVE١٦٣٫٤٠٤٠٠ NZD