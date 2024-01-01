5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CVE إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
0.19 ils

Esc1.000 CVE = ₪0.03735 ILS

Mid-market exchange rate at 18:43
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CVE إلى ILS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7461.5011.6590.94620.845
1 GBP1.16811.277107.1621.7541.9381.10524.347
1 USD0.9150.783183.9431.3741.5180.86619.072
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Israeli New Sheqel
1 CVE٠٫٠٣٧٣٥ ILS
5 CVE٠٫١٨٦٧٦ ILS
10 CVE٠٫٣٧٣٥٣ ILS
20 CVE٠٫٧٤٧٠٦ ILS
50 CVE١٫٨٦٧٦٤ ILS
100 CVE٣٫٧٣٥٢٨ ILS
250 CVE٩٫٣٣٨٢٠ ILS
500 CVE١٨٫٦٧٦٤٠ ILS
1000 CVE٣٧٫٣٥٢٨٠ ILS
2000 CVE٧٤٫٧٠٥٦٠ ILS
5000 CVE١٨٦٫٧٦٤٠٠ ILS
10000 CVE٣٧٣٫٥٢٨٠٠ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اسكودو الرأس الأخضر
1 ILS٢٦٫٧٧١٨٠ CVE
5 ILS١٣٣٫٨٥٩٠٠ CVE
10 ILS٢٦٧٫٧١٨٠٠ CVE
20 ILS٥٣٥٫٤٣٦٠٠ CVE
50 ILS١٬٣٣٨٫٥٩٠٠٠ CVE
100 ILS٢٬٦٧٧٫١٨٠٠٠ CVE
250 ILS٦٬٦٩٢٫٩٥٠٠٠ CVE
500 ILS١٣٬٣٨٥٫٩٠٠٠٠ CVE
1000 ILS٢٦٬٧٧١٫٨٠٠٠٠ CVE
2000 ILS٥٣٬٥٤٣٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 ILS١٣٣٬٨٥٩٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 ILS٢٦٧٬٧١٨٫٠٠٠٠٠ CVE