10 израильских новых шекелей в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте ILS в CVE по реальному обменному курсу
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|1 ILS в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|28,2376
|28,2376
|Низкий
|27,3478
|27,1791
|В среднем
|27,7084
|27,6421
|Изменить
|0.26%
|0.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к CVE
За последние 30 дней максимальный курс ILS к CVE составил 28,2376, а минимальный — 27,3478. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,7084. Изменение курса ILS к CVE в процентном соотношении составило 0.26.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к CVE составил 28,2376, а минимальный — 27,1791. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6421. Изменение курса ILS к CVE в процентном соотношении составило 0.71.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Эскудо Кабо-Верде
|1 ILS
|27,78840 CVE
|5 ILS
|138,94200 CVE
|10 ILS
|277,88400 CVE
|20 ILS
|555,76800 CVE
|50 ILS
|1 389,42000 CVE
|100 ILS
|2 778,84000 CVE
|250 ILS
|6 947,10000 CVE
|500 ILS
|13 894,20000 CVE
|1000 ILS
|27 788,40000 CVE
|2000 ILS
|55 576,80000 CVE
|5000 ILS
|138 942,00000 CVE
|10000 ILS
|277 884,00000 CVE