История обменного курса израильский новый шекель–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс израильский новый шекель/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 27,788, отражая изменение в размере -0.205% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.714% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 28,281, и минимумом, равным 27,654, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.902% увеличение стоимости.