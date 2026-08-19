سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 31.8096 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.393% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.125% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 32.4144 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 31.8096 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.326%.