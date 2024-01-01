5 000 индонезийских рупий в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте IDR в CVE по реальному обменному курсу
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|1 IDR в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0063
|0,0064
|Низкий
|0,0063
|0,0062
|В среднем
|0,0063
|0,0063
|Изменить
|-0.58%
|-2.10%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к CVE
За последние 30 дней максимальный курс IDR к CVE составил 0,0063, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0063. Изменение курса IDR к CVE в процентном соотношении составило -0.58.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к CVE составил 0,0064, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0063. Изменение курса IDR к CVE в процентном соотношении составило -2.10.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Индонезийская рупия
|1 CVE
|159,76200 IDR
|5 CVE
|798,81000 IDR
|10 CVE
|1 597,62000 IDR
|20 CVE
|3 195,24000 IDR
|50 CVE
|7 988,10000 IDR
|100 CVE
|15 976,20000 IDR
|250 CVE
|39 940,50000 IDR
|500 CVE
|79 881,00000 IDR
|1000 CVE
|159 762,00000 IDR
|2000 CVE
|319 524,00000 IDR
|5000 CVE
|798 810,00000 IDR
|10000 CVE
|1 597 620,00000 IDR