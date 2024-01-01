Индонезийские рупии в белизские доллары

Сконвертируйте IDR в BZD по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
123,53 bzd

Rp1,000 IDR = BZ$0,0001235 BZD

Среднерыночный курс в 09:59
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1 IDR в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.08%0.40%
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Соотношение 1 IDR к BZD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к BZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BZD в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к BZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к BZD в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6650,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06511,4641,6261,4920,8438,5
1 SGD0,74462,2110,68311,1111,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Белизский доллар
1 IDR0,00012 BZD
5 IDR0,00062 BZD
10 IDR0,00124 BZD
20 IDR0,00247 BZD
50 IDR0,00618 BZD
100 IDR0,01235 BZD
250 IDR0,03088 BZD
500 IDR0,06177 BZD
1000 IDR0,12353 BZD
2000 IDR0,24707 BZD
5000 IDR0,61767 BZD
10000 IDR1,23533 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Индонезийская рупия
1 BZD8 095,00000 IDR
5 BZD40 475,00000 IDR
10 BZD80 950,00000 IDR
20 BZD161 900,00000 IDR
50 BZD404 750,00000 IDR
100 BZD809 500,00000 IDR
250 BZD2 023 750,00000 IDR
500 BZD4 047 500,00000 IDR
1000 BZD8 095 000,00000 IDR
2000 BZD16 190 000,00000 IDR
5000 BZD40 475 000,00000 IDR
10000 BZD80 950 000,00000 IDR