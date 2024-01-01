Евро в белизские доллары

Сконвертируйте EUR в BZD по реальному обменному курсу

1 000 eur
2 183,50 bzd

€1,000 EUR = BZ$2,184 BZD

Среднерыночный курс в 13:24
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 EUR в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,18382,1838
Низкий2,13592,1310
В среднем2,15752,1568
Изменить1.68%2.46%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к BZD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BZD составил 2,1838, а минимальный — 2,1359. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1575. Изменение курса EUR к BZD в процентном соотношении составило 1.68.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BZD составил 2,1838, а минимальный — 2,1310. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1568. Изменение курса EUR к BZD в процентном соотношении составило 2.46.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6211,485156,4753,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,927203,125,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5891,679176,9984,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1181,085114,3662,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Белизский доллар
1 EUR2,18350 BZD
5 EUR10,91750 BZD
10 EUR21,83500 BZD
20 EUR43,67000 BZD
50 EUR109,17500 BZD
100 EUR218,35000 BZD
250 EUR545,87500 BZD
500 EUR1 091,75000 BZD
1000 EUR2 183,50000 BZD
2000 EUR4 367,00000 BZD
5000 EUR10 917,50000 BZD
10000 EUR21 835,00000 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Евро
1 BZD0,45798 EUR
5 BZD2,28990 EUR
10 BZD4,57980 EUR
20 BZD9,15960 EUR
50 BZD22,89900 EUR
100 BZD45,79800 EUR
250 BZD114,49500 EUR
500 BZD228,99000 EUR
1000 BZD457,98000 EUR
2000 BZD915,96000 EUR
5000 BZD2 289,90000 EUR
10000 BZD4 579,80000 EUR