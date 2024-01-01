Австралийские доллары в белизские доллары

Сконвертируйте AUD в BZD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = BZ$1,315 BZD

Среднерыночный курс в 19:14
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График изменения обменного курса AUD к BZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BZD
1 AUD в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,35021,3837
Низкий1,31191,3119
В среднем1,32911,3436
Изменение-2.12%0.02%
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Соотношение 1 AUD к BZD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BZD составил 1,3502, а минимальный — 1,3119. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3291. Изменение курса AUD к BZD в процентном соотношении составило -2.12.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BZD составил 1,3837, а минимальный — 1,3119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3436. Изменение курса AUD к BZD в процентном соотношении составило 0.02.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9361,2052,167197,151,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38211,798163,571,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Белизский доллар
1 AUD1,31470 BZD
5 AUD6,57350 BZD
10 AUD13,14700 BZD
20 AUD26,29400 BZD
50 AUD65,73500 BZD
100 AUD131,47000 BZD
250 AUD328,67500 BZD
500 AUD657,35000 BZD
1000 AUD1 314,70000 BZD
2000 AUD2 629,40000 BZD
5000 AUD6 573,50000 BZD
10000 AUD13 147,00000 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Австралийский доллар
1 BZD0,76063 AUD
5 BZD3,80315 AUD
10 BZD7,60630 AUD
20 BZD15,21260 AUD
50 BZD38,03150 AUD
100 BZD76,06300 AUD
250 BZD190,15750 AUD
500 BZD380,31500 AUD
1000 BZD760,63000 AUD
2000 BZD1 521,26000 AUD
5000 BZD3 803,15000 AUD
10000 BZD7 606,30000 AUD