Чешские кроны в белизские доллары

Сконвертируйте CZK в BZD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = BZ$0,08483 BZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BZD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BZD
1 CZK в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08640,0894
Низкий0,08470,0847
В среднем0,08580,0874
Изменение-1.69%-1.89%
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Соотношение 1 CZK к BZD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BZD составил 0,0864, а минимальный — 0,0847. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0858. Изменение курса CZK к BZD в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BZD составил 0,0894, а минимальный — 0,0847. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0874. Изменение курса CZK к BZD в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Белизский доллар
1 CZK0,08483 BZD
5 CZK0,42414 BZD
10 CZK0,84827 BZD
20 CZK1,69655 BZD
50 CZK4,24137 BZD
100 CZK8,48274 BZD
250 CZK21,20685 BZD
500 CZK42,41370 BZD
1000 CZK84,82740 BZD
2000 CZK169,65480 BZD
5000 CZK424,13700 BZD
10000 CZK848,27400 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Чешская крона
1 BZD11,78860 CZK
5 BZD58,94300 CZK
10 BZD117,88600 CZK
20 BZD235,77200 CZK
50 BZD589,43000 CZK
100 BZD1 178,86000 CZK
250 BZD2 947,15000 CZK
500 BZD5 894,30000 CZK
1000 BZD11 788,60000 CZK
2000 BZD23 577,20000 CZK
5000 BZD58 943,00000 CZK
10000 BZD117 886,00000 CZK