الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار بليزي

تحويل CZK إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٧٨٫٥٣ bzd

1.00000 CZK = 0.08785 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار بليز
1 CZK0.08785 BZD
5 CZK0.43926 BZD
10 CZK0.87853 BZD
20 CZK1.75705 BZD
50 CZK4.39262 BZD
100 CZK8.78525 BZD
250 CZK21.96313 BZD
500 CZK43.92625 BZD
1000 CZK87.85250 BZD
2000 CZK175.70500 BZD
5000 CZK439.26250 BZD
10000 CZK878.52500 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BZD11.38270 CZK
5 BZD56.91350 CZK
10 BZD113.82700 CZK
20 BZD227.65400 CZK
50 BZD569.13500 CZK
100 BZD1138.27000 CZK
250 BZD2845.67500 CZK
500 BZD5691.35000 CZK
1000 BZD11382.70000 CZK
2000 BZD22765.40000 CZK
5000 BZD56913.50000 CZK
10000 BZD113827.00000 CZK