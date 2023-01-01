دولار أمريكي إلى دولار بليزي

تحويل USD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
2015.70 bzd

1.00000 USD = 2.01570 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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USD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063388.17421.433651.655590.957518.2093
1GBP1.1578111.2311102.0891.659891.916851.108621.083
1USD0.940450.812282182.9251.34831.557030.900517.1253
1INR0.01134120.009795380.012059110.01625930.01877630.01085920.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بليز
1 USD2.01570 BZD
5 USD10.07850 BZD
10 USD20.15700 BZD
20 USD40.31400 BZD
50 USD100.78500 BZD
100 USD201.57000 BZD
250 USD503.92500 BZD
500 USD1007.85000 BZD
1000 USD2015.70000 BZD
2000 USD4031.40000 BZD
5000 USD10078.50000 BZD
10000 USD20157.00000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار أمريكي
1 BZD0.49611 USD
5 BZD2.48053 USD
10 BZD4.96106 USD
20 BZD9.92212 USD
50 BZD24.80530 USD
100 BZD49.61060 USD
250 BZD124.02650 USD
500 BZD248.05300 USD
1000 BZD496.10600 USD
2000 BZD992.21200 USD
5000 BZD2480.53000 USD
10000 BZD4961.06000 USD