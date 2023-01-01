دولار نيوزيلندي إلى دولار بليزي

تحويل NZD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١٬١٩٣٫٦٠ bzd

1.00000 NZD = 1.19360 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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NZD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065488.29981.436321.663390.9644518.3601
1GBP1.152811.22825101.7971.655871.917641.1118221.1666
1USD0.93860.814166182.87951.348151.561280.9052517.2331
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.0188380.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بليز
1 NZD1.19360 BZD
5 NZD5.96800 BZD
10 NZD11.93600 BZD
20 NZD23.87200 BZD
50 NZD59.68000 BZD
100 NZD119.36000 BZD
250 NZD298.40000 BZD
500 NZD596.80000 BZD
1000 NZD1193.60000 BZD
2000 NZD2387.20000 BZD
5000 NZD5968.00000 BZD
10000 NZD11936.00000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار نيوزيلندي
1 BZD0.83780 NZD
5 BZD4.18902 NZD
10 BZD8.37804 NZD
20 BZD16.75608 NZD
50 BZD41.89020 NZD
100 BZD83.78040 NZD
250 BZD209.45100 NZD
500 BZD418.90200 NZD
1000 BZD837.80400 NZD
2000 BZD1675.60800 NZD
5000 BZD4189.02000 NZD
10000 BZD8378.04000 NZD