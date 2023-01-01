شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بليزي

تحويل ILS إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٥٢٨٫٥٣ bzd

1.00000 ILS = 0.52853 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بليز
1 ILS0.52853 BZD
5 ILS2.64264 BZD
10 ILS5.28528 BZD
20 ILS10.57056 BZD
50 ILS26.42640 BZD
100 ILS52.85280 BZD
250 ILS132.13200 BZD
500 ILS264.26400 BZD
1000 ILS528.52800 BZD
2000 ILS1057.05600 BZD
5000 ILS2642.64000 BZD
10000 ILS5285.28000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Israeli New Sheqel
1 BZD1.89205 ILS
5 BZD9.46025 ILS
10 BZD18.92050 ILS
20 BZD37.84100 ILS
50 BZD94.60250 ILS
100 BZD189.20500 ILS
250 BZD473.01250 ILS
500 BZD946.02500 ILS
1000 BZD1892.05000 ILS
2000 BZD3784.10000 ILS
5000 BZD9460.25000 ILS
10000 BZD18920.50000 ILS