دولار كندي إلى دولار بليزي

تحويل CAD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cad
1495.71 bzd

1.00000 CAD = 1.49571 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:2 UTC
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CAD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434981.654190.957918.2019
1GBP1.1576811.23265102.2181.661181.914941.1089421.0712
1USD0.939150.81126182.9251.347651.553520.899617.0942
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625140.0187340.01084840.20614

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار بليز
1 CAD1.49571 BZD
5 CAD7.47855 BZD
10 CAD14.95710 BZD
20 CAD29.91420 BZD
50 CAD74.78550 BZD
100 CAD149.57100 BZD
250 CAD373.92750 BZD
500 CAD747.85500 BZD
1000 CAD1495.71000 BZD
2000 CAD2991.42000 BZD
5000 CAD7478.55000 BZD
10000 CAD14957.10000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار كندي
1 BZD0.66858 CAD
5 BZD3.34288 CAD
10 BZD6.68577 CAD
20 BZD13.37154 CAD
50 BZD33.42885 CAD
100 BZD66.85770 CAD
250 BZD167.14425 CAD
500 BZD334.28850 CAD
1000 BZD668.57700 CAD
2000 BZD1337.15400 CAD
5000 BZD3342.88500 CAD
10000 BZD6685.77000 CAD