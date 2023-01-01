روبية إندونيسية إلى دولار بليزي

تحويل IDR إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
131.10 bzd

1.00000 IDR = 0.00013 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:51 UTC
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IDR إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دولار بليز
1 IDR0.00013 BZD
5 IDR0.00066 BZD
10 IDR0.00131 BZD
20 IDR0.00262 BZD
50 IDR0.00656 BZD
100 IDR0.01311 BZD
250 IDR0.03278 BZD
500 IDR0.06555 BZD
1000 IDR0.13110 BZD
2000 IDR0.26220 BZD
5000 IDR0.65551 BZD
10000 IDR1.31102 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الروبية الإندونيسية
1 BZD7627.62000 IDR
5 BZD38138.10000 IDR
10 BZD76276.20000 IDR
20 BZD152552.40000 IDR
50 BZD381381.00000 IDR
100 BZD762762.00000 IDR
250 BZD1906905.00000 IDR
500 BZD3813810.00000 IDR
1000 BZD7627620.00000 IDR
2000 BZD15255240.00000 IDR
5000 BZD38138100.00000 IDR
10000 BZD76276200.00000 IDR