دولار أسترالي إلى دولار بليزي

تحويل AUD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1297.61 bzd

1.00000 AUD = 1.29761 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AUD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بليز
1 AUD1.29761 BZD
5 AUD6.48805 BZD
10 AUD12.97610 BZD
20 AUD25.95220 BZD
50 AUD64.88050 BZD
100 AUD129.76100 BZD
250 AUD324.40250 BZD
500 AUD648.80500 BZD
1000 AUD1297.61000 BZD
2000 AUD2595.22000 BZD
5000 AUD6488.05000 BZD
10000 AUD12976.10000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار أسترالي
1 BZD0.77065 AUD
5 BZD3.85325 AUD
10 BZD7.70649 AUD
20 BZD15.41298 AUD
50 BZD38.53245 AUD
100 BZD77.06490 AUD
250 BZD192.66225 AUD
500 BZD385.32450 AUD
1000 BZD770.64900 AUD
2000 BZD1541.29800 AUD
5000 BZD3853.24500 AUD
10000 BZD7706.49000 AUD