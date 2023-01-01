10 دولار بليزي إلى دولار أسترالي

تحويل BZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bzd
٧٫٦٧ aud

1.00000 BZD = 0.76672 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:22 UTC
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BZD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.080689.36081.469131.670040.955318.4535
1GBP1.1690411.2633104.4691.717521.95241.1167921.5735
1USD0.92540.791578182.69551.359551.545480.8840517.0771
1INR0.01119060.00957220.012092610.01644040.01868880.01069040.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار أسترالي
1 BZD0.76672 AUD
5 BZD3.83360 AUD
10 BZD7.66719 AUD
20 BZD15.33438 AUD
50 BZD38.33595 AUD
100 BZD76.67190 AUD
250 BZD191.67975 AUD
500 BZD383.35950 AUD
1000 BZD766.71900 AUD
2000 BZD1533.43800 AUD
5000 BZD3833.59500 AUD
10000 BZD7667.19000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بليز
1 AUD1.30426 BZD
5 AUD6.52130 BZD
10 AUD13.04260 BZD
20 AUD26.08520 BZD
50 AUD65.21300 BZD
100 AUD130.42600 BZD
250 AUD326.06500 BZD
500 AUD652.13000 BZD
1000 AUD1304.26000 BZD
2000 AUD2608.52000 BZD
5000 AUD6521.30000 BZD
10000 AUD13042.60000 BZD