دولار بليزي إلى جنيه إسترليني

تحويل BZD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
402.85 gbp

1.00000 BZD = 0.40285 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:30 UTC
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BZD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.064288.46431.436461.659830.956518.1808
1GBP1.1571411.2315102.3721.662281.920771.106821.0389
1USD0.93970.812018183.12751.34981.55970.898717.084
1INR0.0113040.009768340.012029710.01623770.01876270.01081110.205516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / جنيه استرليني
1 BZD0.40285 GBP
5 BZD2.01424 GBP
10 BZD4.02847 GBP
20 BZD8.05694 GBP
50 BZD20.14235 GBP
100 BZD40.28470 GBP
250 BZD100.71175 GBP
500 BZD201.42350 GBP
1000 BZD402.84700 GBP
2000 BZD805.69400 GBP
5000 BZD2014.23500 GBP
10000 BZD4028.47000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار بليز
1 GBP2.48233 BZD
5 GBP12.41165 BZD
10 GBP24.82330 BZD
20 GBP49.64660 BZD
50 GBP124.11650 BZD
100 GBP248.23300 BZD
250 GBP620.58250 BZD
500 GBP1241.16500 BZD
1000 GBP2482.33000 BZD
2000 GBP4964.66000 BZD
5000 GBP12411.65000 BZD
10000 GBP24823.30000 BZD