دولار بليزي إلى دولار سنغافوري

تحويل BZD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
678.40 sgd

1.00000 BZD = 0.67840 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:38 UTC
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BZD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065288.55811.437591.660610.965518.1819
1GBP1.1555411.2309102.3341.661221.918931.1156721.0102
1USD0.93880.812414183.13751.34961.558970.906417.069
1INR0.0112920.009771930.012028310.01623330.01875170.01090240.20531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار سنغافورة
1 BZD0.67840 SGD
5 BZD3.39200 SGD
10 BZD6.78400 SGD
20 BZD13.56800 SGD
50 BZD33.92000 SGD
100 BZD67.84000 SGD
250 BZD169.60000 SGD
500 BZD339.20000 SGD
1000 BZD678.40000 SGD
2000 BZD1356.80000 SGD
5000 BZD3392.00000 SGD
10000 BZD6784.00000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار بليز
1 SGD1.47406 BZD
5 SGD7.37030 BZD
10 SGD14.74060 BZD
20 SGD29.48120 BZD
50 SGD73.70300 BZD
100 SGD147.40600 BZD
250 SGD368.51500 BZD
500 SGD737.03000 BZD
1000 SGD1474.06000 BZD
2000 SGD2948.12000 BZD
5000 SGD7370.30000 BZD
10000 SGD14740.60000 BZD