دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BZD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٨٣٨٫٨٠ nzd

1.00000 BZD = 0.83879 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:36 UTC
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BZD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.5561.437861.661440.964718.1848
1GBP1.155411.23105102.3251.661431.919771.1146221.0122
1USD0.93860.812315183.121.34961.559450.905517.0685
1INR0.01129230.009772790.012030810.01623680.01876150.01089390.205348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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BZD إلى NZD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار نيوزيلندي
1 BZD0.83879 NZD
5 BZD4.19398 NZD
10 BZD8.38795 NZD
20 BZD16.77590 NZD
50 BZD41.93975 NZD
100 BZD83.87950 NZD
250 BZD209.69875 NZD
500 BZD419.39750 NZD
1000 BZD838.79500 NZD
2000 BZD1677.59000 NZD
5000 BZD4193.97500 NZD
10000 BZD8387.95000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بليز
1 NZD1.19219 BZD
5 NZD5.96095 BZD
10 NZD11.92190 BZD
20 NZD23.84380 BZD
50 NZD59.60950 BZD
100 NZD119.21900 BZD
250 NZD298.04750 BZD
500 NZD596.09500 BZD
1000 NZD1192.19000 BZD
2000 NZD2384.38000 BZD
5000 NZD5960.95000 BZD
10000 NZD11921.90000 BZD