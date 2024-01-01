Belize dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile BZD → NZD çevirin

1.000 bzd
842,18 nzd

1,000 BZD = 0,8422 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,8621,37783,6091,3620,8031,5471,684
1 ZAR0,05310,0734,4330,0720,0430,0820,089
1 CAD0,72613,694160,7030,9880,5831,1231,223
1 INR0,0120,2260,01610,0160,010,0190,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belize dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Yeni Zelanda Doları
1 BZD0,84218 NZD
5 BZD4,21088 NZD
10 BZD8,42176 NZD
20 BZD16,84352 NZD
50 BZD42,10880 NZD
100 BZD84,21760 NZD
250 BZD210,54400 NZD
500 BZD421,08800 NZD
1000 BZD842,17600 NZD
2000 BZD1.684,35200 NZD
5000 BZD4.210,88000 NZD
10000 BZD8.421,76000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Belize Doları
1 NZD1,18740 BZD
5 NZD5,93700 BZD
10 NZD11,87400 BZD
20 NZD23,74800 BZD
50 NZD59,37000 BZD
100 NZD118,74000 BZD
250 NZD296,85000 BZD
500 NZD593,70000 BZD
1000 NZD1.187,40000 BZD
2000 NZD2.374,80000 BZD
5000 NZD5.937,00000 BZD
10000 NZD11.874,00000 BZD