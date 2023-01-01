10 دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BZD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bzd
٨٫٣٥ nzd

1.00000 BZD = 0.83477 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:26 UTC
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BZD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0798589.3011.468381.671080.9549518.4468
1GBP1.1689811.2623104.3891.716481.953421.1163121.5635
1USD0.926050.792205182.69761.35981.547510.884317.0827
1INR0.01119810.009579540.012092210.0164430.01871290.01069320.206568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار نيوزيلندي
1 BZD0.83477 NZD
5 BZD4.17387 NZD
10 BZD8.34773 NZD
20 BZD16.69546 NZD
50 BZD41.73865 NZD
100 BZD83.47730 NZD
250 BZD208.69325 NZD
500 BZD417.38650 NZD
1000 BZD834.77300 NZD
2000 BZD1669.54600 NZD
5000 BZD4173.86500 NZD
10000 BZD8347.73000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بليز
1 NZD1.19793 BZD
5 NZD5.98965 BZD
10 NZD11.97930 BZD
20 NZD23.95860 BZD
50 NZD59.89650 BZD
100 NZD119.79300 BZD
250 NZD299.48250 BZD
500 NZD598.96500 BZD
1000 NZD1197.93000 BZD
2000 NZD2395.86000 BZD
5000 NZD5989.65000 BZD
10000 NZD11979.30000 BZD