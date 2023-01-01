20 دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BZD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bzd
١٦٫٦٩ nzd

1.00000 BZD = 0.83456 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:27 UTC
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BZD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0798589.30521.468161.671080.9549518.4514
1GBP1.1690411.2623104.3941.716221.953421.1163821.5689
1USD0.926050.792205182.70151.35961.547510.884317.087
1INR0.01119760.009579090.012091710.01643980.0187120.01069270.206611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / دولار نيوزيلندي
1 BZD0.83456 NZD
5 BZD4.17281 NZD
10 BZD8.34562 NZD
20 BZD16.69124 NZD
50 BZD41.72810 NZD
100 BZD83.45620 NZD
250 BZD208.64050 NZD
500 BZD417.28100 NZD
1000 BZD834.56200 NZD
2000 BZD1669.12400 NZD
5000 BZD4172.81000 NZD
10000 BZD8345.62000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بليز
1 NZD1.19823 BZD
5 NZD5.99115 BZD
10 NZD11.98230 BZD
20 NZD23.96460 BZD
50 NZD59.91150 BZD
100 NZD119.82300 BZD
250 NZD299.55750 BZD
500 NZD599.11500 BZD
1000 NZD1198.23000 BZD
2000 NZD2396.46000 BZD
5000 NZD5991.15000 BZD
10000 NZD11982.30000 BZD