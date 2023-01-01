دولار بليزي إلى دولار أسترالي

تحويل BZD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٧٧٣٫٥٩ aud

1.00000 BZD = 0.77359 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:27 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AUD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.0645588.49021.436661.659990.9568518.1883
1GBP1.1571411.2319102.4011.662511.920941.1072121.0475
1USD0.939350.811754183.12451.349551.559330.898817.0854
1INR0.01130070.009765520.012030110.01623530.0187590.01081270.20554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

BZD إلى USD

BZD إلى ZAR

BZD إلى CAD

BZD إلى INR

BZD إلى SGD

BZD إلى GBP

BZD إلى AUD

BZD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / دولار أسترالي
1 BZD0.77359 AUD
5 BZD3.86797 AUD
10 BZD7.73594 AUD
20 BZD15.47188 AUD
50 BZD38.67970 AUD
100 BZD77.35940 AUD
250 BZD193.39850 AUD
500 BZD386.79700 AUD
1000 BZD773.59400 AUD
2000 BZD1547.18800 AUD
5000 BZD3867.97000 AUD
10000 BZD7735.94000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار بليز
1 AUD1.29267 BZD
5 AUD6.46335 BZD
10 AUD12.92670 BZD
20 AUD25.85340 BZD
50 AUD64.63350 BZD
100 AUD129.26700 BZD
250 AUD323.16750 BZD
500 AUD646.33500 BZD
1000 AUD1292.67000 BZD
2000 AUD2585.34000 BZD
5000 AUD6463.35000 BZD
10000 AUD12926.70000 BZD